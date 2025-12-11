Continuiamo ad essere interessati da un'area di alta pressione di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile anche se non per tutte le nostre regioni soleggiato. Gli elevati valori di umidità relativa relativa presenti nei bassi strati, favoriranno la formazione di foschie dense e banchi di nebbia e di una conseguente irregolare copertura nuvolosa costituita principalmente da nubi basse. Idrometeore che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, sono previste interessare tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine e appenniniche, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o lievemente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici da leggermente superiori a superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo poco nuvoloso.

Il Vento: sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo e al primo mattino sulle zone pianeggianti e lungo i litorali.