Saremo ancora interessati dalla estremità meridionale di una saccatura di origine artica, che dalla penisola Scandinava si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni peninsulari. Sulle due isole maggiori sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso, addensamenti nuvolosi, localmente anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, potrebbero formarsi nel corso delle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi si registreranno dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari, leggermente inferiori sulla Sardegna e in media sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 23 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuta diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.