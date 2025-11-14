Siamo interessati della parte orientale di un cavo d'onda, legato ad un'ampia e profonda area di bassa pressione prevista collocarsi a largo del Golfo di Biscaglia. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una irregolare copertura, nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. In serata, sulla Toscana, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Non sono previste precipitazioni sulle restanti regioni centrali, al Sud e sulle due Isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, in media o leggermente superiori sulla Sardegna e sul Lazio, in media sulle restanti aree del Centro, in media o leggermente inferiori al Sud e sulla Sicilia. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 15 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere mosso o molto mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.