Non ci sono sostanziali novità da riportare, su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia area di bassa pressione di origine artica, che dai Banchi di Terranova, si estende seguendo un asse orientato, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Situazione che porterà alla formazione di una profonda area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale settore Baleari, che nel corso della giornata si muoverà verso levante fino a collocarsi sulla nostra Penisola con un minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 985/990hPa. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Campania, sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori, sulle regioni del versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici superiori.