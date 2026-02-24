Saremo interessati da area di alta pressione di origine sub-tropicale che dal Nord Africa si è estesa verso Nord e attraverso i Paesi dell'Europa occidentale e centrale, raggiunge le coste meridionali della penisola Scandinava. Come sovente capita nella stagione invernale, un'area di alta pressione non garantisce sempre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Ciò accade a causa sia della presenza di aria stagnante nei bassi strati della troposfera che presenta elevati valori di umidità relativa, che ad una ventilazione assente o debole di intensità. Condizioni meteorologiche che favoriscono la formazione di una irregolare copertura nuvolosa che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesserà tutte le nostre regioni, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Sulle zone alpine e prealpine e su quelle appenniniche più elevate, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord al Centro e sulla Sardegna, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sull'intero territorio nazionale.