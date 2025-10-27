Saremo interessati da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, tuttavia delle infiltrazioni di aria umida ed instabile potranno interessare ancora alcune zone della nostra Penisola, favorendo la formazione di addensamenti nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali. Al Sud e sulle due isole maggiori il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori sulle regioni settentrionali, in media o leggermente inferiori sulle regioni meridionali e la Sicilia e in media o leggermente superiori sulla Sardegna, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Nei valori massimi avremo dati termici leggermente superiori sulle regioni nord-occidentali, sull'Emilia, sull'Umbria e sulle Marche, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole, nel corso del pomeriggio si disporrà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso, un contenuto aumento del moto ondoso potrà aversi nel corso del pomeriggio, tale da avere condizioni di mare da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.