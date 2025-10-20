Saremo interessati dalla estremità meridionale di un'ampia saccatura di origine artica, prevista estendersi dal Mar di Barents, dove al suolo sarà presente un minimo di pressione atmosferica di circa 995hPa, verso Sud, raggiungendo dapprima le isole Britanniche, dove sarà presente un secondo minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 980hPa, e con la sua parte meridionale arriverà a toccare le nostre latitudini. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, portando ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Sarà presente una estesa e compatta copertura nuvolosa, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I fenomeni precipitativi potrebbero far registrare, localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. In mattinata, ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi sulle regioni settentrionali e nella seconda parte della giornata sulle regioni centrali. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o lievemente superiori al Nord, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, in media o leggermente inferiori al Sud e sulla Sicilia Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media su tutte le nostre regioni.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. I fenomeni precipitativi potrebbero far registrare, localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della seconda parte della giornata.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o lievemente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa o cattiva sulle zone collinari e durante il manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.