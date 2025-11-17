Saremo interessati dalla parte più meridionale di un'ampia e profonda saccatura, che dalle regioni artiche si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che favorirà la formazione di una relativa area di bassa pressione prevista collocarsi, con valori minimi di pressione atmosferica al suolo di circa 1010hPa, tra il Mare di Corsica e il Tirreno centrale. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza in quota dai quadranti occidentali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della seconda parte della giornata è previsto aversi un graduale e relativo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori sulle zone alpine e prealpine, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici leggermente superiori al Centro e sulla Sardegna e superiori al Sud e sulla Sicilia. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi. Nel corso della mattinata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità moderata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere mosso o molto mosso, nel corso della giornata il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi in prossimità della costa.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.