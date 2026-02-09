Su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia area di bassa pressione di origine artica, che dai Banchi di Terranova, si estende seguendo un asse orientato, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Figura barica che ci espone ad un flusso di correnti fresche ed umide, in seno alle quali si muovono diverse perturbazioni. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori , rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle regioni settentrionali, su quelle del versante tirrenico, sulla Calabria e sulla Sicilia. Sulle regioni del versante adriatico avremo dati termici superiori e sulla Sardegna in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, delle locali e temporanee schiarite potrebbero aversi nel corso del pomeriggio. Nel corso della giornata, non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno manifestarsi delle precipitazioni da isolate a sparse.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. In serata si disporrà di direzione di provenienza da Sud-SudOvest e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente poco mosso, un graduale aumento del moto ondoso é previsto aversi nel corso delle ore serali, tale che lo stato del mare sarà generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.