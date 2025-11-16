La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire in seguito all'approssimarsi ponente di un cavo d'onda che sarà agganciato ed alimentato dalla parte più meridionale di una saccatura di origine artica. Situazione che favorirà la formazione di un'area di bassa pressione, prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1005hPa sulle regioni settentrionali. L'intera configurazione barica ci esporrà ad una avvezione di relativamente mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Sulle regioni settentrionali, sull'alta Toscana e sulle regioni del medio versante tirrenico, i fenomeni precipitativi potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici generalmente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa tale che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. Nel corso dell'intera giornata, non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno aversi delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere molto mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e in lieve flessione nei valori massimi variazioni, nel complesso faranno registrare dati termici superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso delle prime ore della notte.