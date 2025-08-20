La parte meridionale di una saccatura di origine artica, che dalla penisola Scandinava si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini, farà sentire i suoi effetti sulla sulla Sardegna, le regioni settentrionali, su quelle centrali e molto più marginalmente sulle regioni meridionali e la Sicilia. Sulle regioni settentrionali e centrali avremo generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Nel corso della giornata sarà presente una diffusa copertura nuvolosa, che potrà dare origine a precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Localmente potranno registrarsi cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato da una spiccata instabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Al Sud e sulla Sicilia il cielo inizialmente si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, sulla Campania, che nel corso della seconda parte della giornata si estenderà alle restanti regioni meridionali e alla Sicilia settentrionale. A detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi si registreranno dati termici inferiori sulle regioni settentrionali, su quelle dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne, sulla Sardegna e la Campania. Sulle restanti zone del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 21 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Da metà giornata circa assisteremo ad un graduale e relativo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potranno essere associate ancora dei fenomeni precipitativi a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a moderata. Durante la mattinata si orienterà gradualmente di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e tenderà progressivamente a rinforzare fino a divenire di intensità forte, con raffiche che potrebbero raggiungere l'intensità di burrasca forza 7. Dei locali ed intensi colpi di vento potrebbero aversi in concomitanza con le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente generalmente mosso, la tendenza sarà verso un avanzate aumento del moto ondoso nel corso della giornata, fino ad avere condizioni di mare agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media nei valori minimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, ed inferiori nei valori massimi.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nel corso della notte sulle zone collinari ed in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a prevalente carattere di rovescio o temporale.