Non ci sono sostanziali novità da riportare, su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia area di bassa pressione di origine artica, che dai Banchi di Terranova, si estende seguendo un asse orientato, mediamente, da Ovest-NordOvest verso Est-SudEst verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Figura barica che ci espone ad un flusso di correnti fresche ed umide, di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alle quali si muovono diverse perturbazioni. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I vari fronti perturbati sono, ovviamente, intervallati tra loro da temporanee fasi caratterizzate da condizioni meteorologiche relativamente più stabili. Ciò porterà ad avere un parziale e transitorio miglioramento delle condizioni meteorologiche, che nel corso della giornata, sempre con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesserà l'intera Penisola. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori , rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord e al Centro, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente superiori, sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori.