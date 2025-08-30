La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione, che porterà ad avere un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che sono previste essere caratterizzate da una diffusa variabilità. Di conseguenza il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso su tutte le nostre regioni, inizialmente degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti sono previsti aversi sulle regioni dell'alto e medio versante adriatico e relative zone interne. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle occasionali e locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nel corso delle ore pomeridiane, principalmente a ridosso dei rilievi alpini, prealpini ed appenninici, ma non si esclude possano essere interessate anche le zone pianeggianti e costiere, potranno formarsi addensamenti nuvolosi anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed isolate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 31 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, a causa della possibile formazione, solo nel corso della ore centrali e pomeridiane, di addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi ed in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.