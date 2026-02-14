Saremo ancora interessati da un'ampia area di bassa pressione, che si muoverà gradualmente verso levante, ma che ancora farà sentire i suoi effetti su tutte le nostre regioni. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Sarà presente inizialmente un'estesa e compatta copertura nuvolosa, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Dalle prime ore della notte seguirà un contenuto miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, che porterà ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Dette condizioni meteorologiche, nel corso della giornata, gradualmente andranno ad interessare l'intero territorio nazionale. Situazione che sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, avremo delle schiarite anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati in media o leggermente inferiori sulle zone alpine prealpine nord-orientali, sulle restanti aree del Nord, sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Campania, avremo valori termici superiori. Sulle regioni del medio e basso versante adriatico, al Sud e sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-NordEst e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.