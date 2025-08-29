Saremo ancora interessati dalla parte sud orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente nel Nord Atlantico in prossimità delle isole Britanniche. Configurazione barica che porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della prima parte della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una graduale cessazione dei fenomeni precipitativi e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, ad iniziare dalla Sardegna, che progressivamente si estenderà ai settori occidentali della nostra Penisola.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 30 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della prima parte della giornata, delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che risulteranno anche consistenti e che potranno dare origine a delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Da metà giornata circa assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo, nella seconda parte della giornata, si presenterà poco nuvoloso.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità moderata. Durante il pomeriggio ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza dapprima da Nord-Ovest (Maestrale) ed in serata da Nord (Tramontana), in entrambi i casi sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente molto mosso, la tendenza sarà verso una graduale e contenuta attenuazione del moto ondoso nel corso della seconda parte della giornata, fino ad avere condizioni di mare generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, piu apprezzabile nei valori minimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, in nottata potrebbe risultare a tratti scarsa in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.