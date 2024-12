Nell’ultima settimana sono accadute due cose politicamente molto rilevanti.

Prima Massimiliano Grasso ha portato oltre 600 persone a un convegno sullo Sviluppo in un piovoso lunedì pomeriggio, di fronte ai big di Fratelli d’Italia: il senatore, presidente provinciale del partito, Marco Silvestroni, il deputato del collegio, nonché presidente della commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, e la vice-presidente, nonché assessore allo Sviluppo della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Un convegno in cui Grasso ha parlato da Sindaco, pur senza nessun esplicito riferimento ad una sua candidatura.

Poi è stato Rotelli, tracciando un bilancio della manifestazione nei giorni immediatamente successivi, ad esprimere un chiaro e autorevole endorsement per Grasso come candidato sindaco di Fratelli d’Italia per Civitavecchia, affermando che «ha tutte le carte in regola» per guidare la città.

Qualcuno ha provato anche a chiedere come mai un viterbese doc come Mauro Rotelli si interessasse così da vicino alle sorti politico-amministrative di Civitavecchia.

In realtà, l’esponente di FdI, che il settimanale L’Espresso inserisce tra gli 8 più influenti componenti dell’esecutivo nazionale del partito (insieme a ovviamente Giorgia Meloni, Diego Petrucci, Andrea Delmastro, Giovanni Donzelli, il tesoriere Roberto Carlo Mele, il sottosegretario alla Presidenza Giovanbattista Fazzolari, “la persona più potente a Palazzo Chigi dopo la premier”, e il ministro Francesco Lollobrigida) ha indossato i panni del parlamentare del collegio, i cui centri principali sono, in rigoroso ordine alfabetico, Civitavecchia e Viterbo. Mauro Rotelli emerge così come una figura di riferimento istituzionale per tutto l’alto Lazio.

Rotelli inoltre è anche il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Questo ruolo strategico gli conferisce una posizione di grande responsabilità nell'elaborazione e nella promozione di politiche che influenzano direttamente la vita dei cittadini del litorale nord del Lazio e della Tuscia.

Rotelli, come detto, si è espresso senza mezzi termini per la candidatura di Massimiliano Grasso alle prossime elezioni amministrative a Civitavecchia. Il suo sostegno non è casuale, ma arriva dopo la manifestazione sullo sviluppo di Civitavecchia e del territorio, in cui il parlamentare aveva già elogiato Grasso per la sua capacità di affrontare temi cruciali per lo sviluppo dell'area, come le infrastrutture portuali e il miglioramento delle connessioni stradali e ferroviarie. Il sostegno di Rotelli a Grasso va oltre il mero endorsement politico. Si tratta di un segnale di fiducia verso una leadership capace di interpretare le esigenze e le aspirazioni della comunità locale.

Il litorale nord del Lazio e la Tuscia hanno bisogno di un riferimento politico lungimirante. Mauro Rotelli, con il suo ruolo di deputato del territorio e la sua determinazione, ha deciso di interpretare quel ruolo a tutto campo, non solo a Viterbo, la sua città, ma su tutto il collegio, giocando la partita per il sindaco anche a Civitavecchia, dove Rotelli è presente da tempo, in particolare anche per le questioni legate al porto, alla Civitavecchia-Orte e all’interporto.

Per il partito e per tutto il centrodestra, può essere certamente un valore aggiunto importate avere in campo una figura così influente e rilevante.

A.I.

