CIVITAVECCHIA – Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord accoglie con favore la nomina di Roberta Angelilli a Commissaria Straordinaria di Governo per il processo di reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, ritenendola un passaggio atteso e necessario per imprimere una svolta concreta a un percorso che da tempo necessita di maggiore chiarezza, coordinamento e tempi certi.

Il territorio di Civitavecchia vive da anni una fase di transizione complessa, legata alla riconversione industriale e alla necessità di ridefinire il proprio futuro produttivo. In questo contesto, la presenza di una figura commissariale con poteri straordinari rappresenta uno strumento fondamentale per superare la frammentazione decisionale e favorire una governance unitaria, capace di accelerare i processi e trasformare le linee strategiche in azioni operative.

Per Confcommercio Litorale Nord, il valore di questa nomina risiede soprattutto nella possibilità di sbloccare una situazione che ha generato incertezza economica e rallentato gli investimenti, con ripercussioni dirette sull’occupazione, sull’indotto dei servizi e sull’intero sistema commerciale cittadino. Oggi più che mai è necessario passare da una fase di attesa a una fase di programmazione concreta, fondata su obiettivi chiari e condivisi.

In particolare, il percorso di reindustrializzazione dovrà puntare su alcuni elementi ritenuti centrali anche dall’opinione pubblica e dal mondo imprenditoriale: la tutela e la creazione di nuovi posti di lavoro, l’attrazione di investimenti reali e sostenibili, la valorizzazione delle competenze locali e un’integrazione efficace tra industria, logistica, commercio e servizi. Solo così la transizione potrà produrre benefici diffusi e duraturi per la comunità.

In questo quadro si inserisce la dichiarazione del Presidente di Confcommercio Litorale Nord, Graziano Luciani: «La nomina della Commissaria Roberta Angelilli è un passaggio fondamentale perché segna la volontà di dare finalmente ordine, direzione e tempi certi a un processo che il territorio attende da troppo tempo. Oggi la priorità è sbloccare le procedure, rendere attrattive le aree interessate e creare le condizioni per nuovi insediamenti produttivi, senza perdere di vista la tutela occupazionale. È importante costruire una visione di sviluppo che non resti sulla carta, ma che tenga insieme industria, servizi e commercio, perché solo un’economia integrata può garantire una crescita reale e sostenibile».

Confcommercio Litorale Nord ritiene inoltre strategico che il percorso di reindustrializzazione sia accompagnato da un costante confronto con le rappresentanze delle imprese, affinché le scelte future siano coerenti con le esigenze del tessuto economico locale e favoriscano anche il rafforzamento delle attività già presenti sul territorio.

L’Associazione conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Commissaria Angelilli e con tutte le istituzioni coinvolte, mettendo a disposizione competenze, analisi e conoscenza diretta del sistema imprenditoriale locale, con l’obiettivo comune di trasformare questa fase di transizione in una reale occasione di rilancio per Civitavecchia e per l’intero Litorale Nord.