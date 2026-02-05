CIVITAVECCHIA – Poste Italiane comunica che da oggi, presso l’ufficio postale di via Giordano Bruno a Civitavecchia, partono i lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione dei locali dedicati al progetto co-working “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane. Con questa iniziativa, anche a Civitavecchia Poste Italiane rivitalizza una parte del suo importante patrimonio immobiliare per metterlo a disposizione di aziende e liberi professionisti, dando così vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

“Spazi per l’Italia”, infatti, consiste in una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale - distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri - costituita da uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela della sede di via Giordano Bruno potrà rivolgersi presso la sede di Largo Monsignore Giacomo d'Ardia 22 (Civitavecchia 1). Poste Italiane, al fine di garantire per quanto possibile una sostanziale continuità nella qualità dell’offerta, ha disposto per tutta la durata dei lavori un prolungamento dell’orario dell’ufficio postale di Civitavecchia 1 che sarà disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

L’Azienda ricorda che la sede di largo Monsignor D’Ardia è dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

La riapertura dell’ufficio postale Centrale di via Giordano Bruno, salvo imprevisti, sarà martedì 10 marzo alle 10.