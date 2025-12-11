CIVITAVECCHIA – Un incarico in Confindustria nazionale per Cristiano Dionisi, già presidente di Unindustria Civitavecchia nel quadriennio 2020/2024 e dallo scorso anno Presidente regionale della Piccola Industria di Unindustria.

A seguito del rinnovo della Piccola Industria di Confindustria nazionale, che nei giorni scorsi ha visto l’elezione a Presidente del pontino Fausto Bianchi, Dionisi entra nella squadra di presidenza con la delega all’Economia del Mare.

Nel prossimo quadriennio dunque lavorerà per valorizzare il ruolo delle PMI nella blue economy, anche insieme al gruppo tecnico di Confindustria guidato da Mario Zanetti, AD di Costa Crociere.

«Il mare è un tesoro inestimabile che circonda e nutre il nostro Paese - ha commentato Dionisi - un vero e proprio motore economico multisettoriale e un palcoscenico per innovazione e sviluppo sostenibile. L’Economia del Mare rappresenta un pilastro strategico per l’economia italiana, contribuendo con oltre 178 miliardi di euro al PIL nazionale e garantendo più di un milione di posti di lavoro. La sfida per le Pmi è davvero importante. Ringrazio il Presidente Fausto Bianchi per la fiducia e gli rinnovo i complimenti perché ha costruito un gruppo di lavoro di altissima qualità: sono certo - ha concluso - che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo dati per contribuire alla crescita delle Pmi Italiane».

