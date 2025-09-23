CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord annuncia il lancio di “Giovedì Local Food”, un progetto che prenderà ufficialmente il via giovedì 16 ottobre 2025.

L’iniziativa trasformerà ogni giovedì in un momento dedicato alla scoperta dei sapori autentici del territorio, coinvolgendo ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e pasticcerie in un percorso enogastronomico che unisce tradizione, qualità e sostenibilità. Ogni attività proporrà menù speciali con piatti a base di prodotti locali, biologici, a km zero e stagionali, creando un’esperienza unica per cittadini, turisti e visitatori.

Un progetto con più obiettivi

• Valorizzazione del territorio: dare centralità alle produzioni locali e artigianali, esaltando l’identità enogastronomica della città.

• Sostegno alle imprese: offrire alle attività aderenti una vetrina privilegiata durante i mesi autunno-invernali, quando la domanda è più debole.

• Turismo esperienziale allargato: non solo crocieristi, ma anche visitatori da città e aree limitrofe come Roma, Viterbo, Ladispoli e Tarquinia, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dell’intero territorio.

• Sostenibilità: promuovere pratiche alimentari consapevoli, stagionali e rispettose dell’ambiente.

Un’area test per il futuro

Questa prima edizione autunno-inverno rappresenta una fase sperimentale strategica: sarà infatti una modalità di test e monitoraggio per affinare il format, con l’obiettivo di rimodulare e ampliare l’iniziativa anche nella stagione primavera-estate, periodo di grande afflusso turistico e di eventi cittadini.

Benefici per la comunità

“Giovedì Local Food” nasce come progetto corale, capace di unire istituzioni, imprese e cittadini in una rete virtuosa. Oltre a rafforzare l’immagine eno-gastronomica di Civitavecchia, mira a stimolare i consumi, sostenere il commercio locale e consolidare la città come destinazione di riferimento per il turismo culinario esperienziale.

Come partecipare

Le attività interessate possono richiedere un incontro ed informazioni via WhatsApp al numero +39 392 41 38 694 o via mail a civitavecchia@confcommercioroma.it.

Confcommercio Litorale Nord invita ristoratori, esercenti e cittadini a unirsi a questo percorso condiviso:

perché ogni giovedì diventi una vetrina del gusto, della tradizione e dell’innovazione sostenibile.

