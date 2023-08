Saranno gli “Zero Assoluto” gli ospiti del concertone che si terrà il 2 settembre a Valle Faul nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Rosa. L’appuntamento è inserito nel programma Viterbo Future Festival che propone quattro giorni di musica, arte, street food e intrattenimento per tutti i gusti.

Il 2 e 3 settembre, in occasione delle celebrazioni di S. Rosa, la manifestazione inizierà ufficialmente con l’evento di punta : il concerto degli Zero Assoluto. L’evento inizierà alle 18 con spettacoli di arte e danza e l’apertura del villaggio di street food a cura di Italy food porn, che porta in città alcuni tra i migliori food truck in circolazione che prepareranno varietà di prelibatezze e gustosi piatti della cucina di strada.

Ad aprire il concerto, previsto per le 21,30, le esibizioni di artisti viterbesi quali Sebak, Clied, Jorja e Santamaria a partire dalle 19,30. Seguirà, fino alle 4, il dj set di Big family. Sarà tutto gratuito. E’ prevista anche animazione per bambini, ragazzi e meno giovani con gonfiabili, palloncini e toro meccanico, firmata Shake.

Considerati tra o massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli Zero Assoluto, nati nel 1999 da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, sono diventati un vero e proprio simbolo della musica pop italiana. Da allora, la loro carriera è stata un susseguirsi di hit indimenticabili e performance che hanno lasciato il segno nel cuore dei fan. Le loro canzoni, da “ Semplicemente” a “Per dimenticare” sono state la colonna sonora di intere generazioni.