Caccia al tesoro dei minifacchini di Santa Rosa: sabato i comitati si uniscono in onore di Santa Rosa

Tutto pronto per la caccia al tesoro dei minifacchini di Santa Rosa. Sarà un pomeriggio all’insegna della comunità e della spensieratezza quello di sabato a Viterbo: i facchini delle minimacchine di tutti e 3 i comitati cittadini (Centro storico, Pilastro e Santa Barbara) saranno uniti in gruppi per un evento organizzato insieme al Comune, a Viterbo Christmas Village e con il patrocinio del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e della Curia vescovile. L’evento è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Viterbo dalla sindaca Chiara Frontini; dal presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini; dall’organizzatore del Viterbo Christmas Village Andrea Radanich e dai rappresentanti dei tre comitati della minimacchine: Gianni Baiocco per il comitato Centro storico, Luciano Giuliobello (vicepresidente comitato Santa Barbara) e Stefano Caciola del comitato del Pilastro. La caccia al tesoro dei minifacchini di Santa Rosa «è un viaggio a tema medioevale, con rilievo alle caratteristiche locali ed alle famiglie storiche per ripercorrere la storia, la cultura e le tradizioni di Viterbo».

I ragazzi, ad oggi 160 iscritti, percorreranno 10 tappe con un premio finale per tutti, il tesoro, mediante indizi, enigmi e mappe con sorprese a non finire. I minifacchini si ritroveranno sabato alle 14.30 al Duomo di Viterbo, alle 15 il vescovo Orazio Francesco Piazza li benedirà dando il via all’evento. Con mappe ed indizi i minifacchini cercheranno il tesoro tra vicoli e piazze accompagnati dalle leggende e le storie della Viterbo medioevale. In mezzo a loro tutti i figuranti della contesa. Hanno dato il loro contributo anche Archeoares e la confraternita del Carmelo.

Al termine dell’esplorazione, dopo avere scoperto il tesoro, ci sarà un rinfresco per tutti in un clima di festa. Gianni Baciocco, vestito con un abito medievale, ha spiegato le linee generali dell’iniziativa. «La caccia al tesoro – ha detto la sindaca Chiara Frontini - nasce dalla voglia di fare comunità tra i minifacchini oltre gli eventi di agosto e settembre facendo vivere un gruppo che vive tutto l’anno». «Ci saranno circa 12 squadre – ha detto Gianni Baiocco – che formeranno i gruppi che andranno alla scoperta dei vari luoghi e saranno suddivisi sulla base delle famiglie tipiche della Viterbo medievale anche se, in realtà, le famiglie erano decine all’epoca. Sfido a collegare il nome di ogni famiglia a quello di un luogo della città di Viterbo a loro legato. Poi questi ragazzi diventeranno messaggeri per istruire le altre persone. I minifacchini, in gruppi mischiati di ogni comitato, troveranno una guida che li porterà alla ricerca del tesoro e alla scoperta di questi luoghi. Ci saranno enigmi da risolvere e, dopo avere risposto alle domande, i ragazzi, tra i 5 ed i 14 anni, riceveranno una busta per la tappa successiva».

«Omaggeremo tutti i giovani facchini di un biglietto per il Viterbo Christmas Village – ha detto Andrea Radanich, organizzatore della manifestazione di Natale nel cuore della città – e noi abbiamo contribuito a livello logistico ed informatico». Il presidente Mecarini ha detto che «abbiamo aderito subito con grande entusiasmo all’iniziativa e ci teniamo stretti i futuri facchini della Macchina maggiore. Santa Rosa non finisce il 4 settembre: siamo stati al Senato per i 10 anni della Rete della Macchine a spalla e ci sono tanti altri impegni. Forniremo ai ragazzi 180 fazzoletti con lo stemma del Sodalizio e 10 colori diversi». I rappresentanti dei tre comitati delle minimacchina di Santa Rosa hanno ringraziato le istituzioni che li hanno coadiuvati e precisato che «i tre comitati hanno un unico colore e l’unico obiettivo di onorare Santa Rosa e fare socializzare i piccoli facchini tutti insieme prescindendo dalle divisione per i comitati di provenienza».