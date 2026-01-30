CIVITAVECCHIA – Al Nuovo Sala Gassman un weekend per sognare, emozionarsi, pensare e sorridere. Non tradisce la propria poliedricità il teatro diretto da Enrico Maria Falconi, che questa settimana propone due appuntamenti: “Opinioni di un clown – Notturno ribelle”, in scena venerdì alle 21 e “Nostro figlio è un genio”, in programma sabato e domenica alle 19.

Si comincia questa sera con “Opinioni di un clown – Notturno ribelle”, poetico spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso da Enrico Maria Falconi, che utilizza la figura del clown come lente di ingrandimento sull’umano. Non il classico clown da circo, ma quello che inciampa mentre guarda il mondo e proprio per questo vede più a fondo. È lui che osserva, attraversa, mette in discussione. È lui che parla per chi non ha voce, per chi è deriso, escluso, spinto ai margini. Lo spettacolo è un racconto corale costruito con parole, musica, canto e movimento scenico. Una narrazione che non offre risposte facili, ma che pone domande necessarie: che valore ha oggi l’unicità? Quanto costa essere sé stessi? E quanto siamo davvero disposti ad ascoltare l’altro quando l’altro è diverso da noi? In scena insieme a Falconi, Tiziano Leonardi al pianoforte, musicista di grande valore conosciuto anche per far parte del gruppo “I cugini di campagna”, Chiara Di Zopito con la sua splendida voce, Adriano Aradis nei panni del clown giovane, la giovanissima Bianca Curci ed Elisabetta Senni, danzatrice.

Domani e domenica si cambia genere. Sul palco del Gassman vanno in scena David Mastinu e Alessandra Merico con il loro “Nostro figlio è un genio”, dissacrante commedia scritta e diretta dallo stesso Mastinu. Leo e Tika sono una giovane coppia spensierata: amano andare a ballare, bere spritz e chiacchierare con gli amici. Ma un giorno d’inverno tutto cambia: Lea scopre di essere incinta. Comincia così una nuova fase della loro vita, fatta di visite mediche, corsi preparto, consigli non richiesti e improbabili influencer della genitorialità. E quando nasce il piccolo le sorprese si moltiplicano. Il bambino sembra… diverso. A tre anni già dice mamma e papà, a nove conosce a memoria le tabelline, a dieci imita il verso della tigre con inquietante perfezione. Quello che inizialmente sembrava un dubbio bizzarro si trasforma in una verità inconfutabile: il loro figlio è un genio.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni telefonare al 328/1224154.