CIVITAVECCHIA – Oltre duemila euro raccolti, una pioggia di emozioni tra le poltrone del cineteatro Buonarroti, musica di qualità sul palco e un ricordo che si è fatto vibrazione condivisa, abbraccio collettivo, carezza capace di attraversare le assenze. L’omaggio a Fabio De Paulis - che ha visto protagonista la band dei “Mascalzoni latini”, con il frontman Carlo Papini che ha coinvolto il pubblico e letto i vari messaggi dedicati all’amico scomparso qualche mese fa - ha saputo unire talento e cuore in una serata intensa, partecipata, autentica.

Ai vari strumenti si sono alternati musicisti e amici, ognuno portando sul palco il segno del proprio rapporto con Fabio: un aneddoto, uno sguardo, un’esibizione carica di significato. E lì, al centro della scena, la sua chitarra e il suo berretto, presenze silenziose ma in grado ricordare che certe passioni non smettono di suonare. La quarta tappa del progetto “HobbySogno”, ideata da Federico D’Alessandris è stata davvero un successo.

«Una serata di arte e solidarietà dedicata a Fabio De Paulis ed in favore de "I colori della vita". Grazie a "Le Radici e le Ali", "Mascalzoni Latini", "DM Production" ed ai nostri meravigliosi artisti partecipanti. E ad un fantastico pubblico che ha reso possibile tutto questo». (foto Roberto Diottasi e Giuseppino Scotti)

