CIVITAVECCHIA – Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti del progetto “Alza La Voce!”, realizzato con il contributo del Comune di Civitavecchia e pensato per avvicinare i più piccoli alla lettura ad alta voce e alla creatività.

Il primo incontro è in programma oggi, lunedì 15 settembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi (Piazza Calamatta, 18 – Civitavecchia). L’iniziativa si aprirà con la lettura ad alta voce del grande classico “Il Giardino Segreto”, curata da Irene, seguita da un laboratorio artistico creativo condotto da Sveva Codini, pensato per stimolare fantasia e manualità dei bambini.

Gli appuntamenti di “Alza La Voce!” proseguiranno ogni lunedì pomeriggio, confermando la biblioteca comunale come uno spazio di crescita, socialità e cultura aperto a tutta la comunità.

Prenotazione obbligatoria

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la Biblioteca ai seguenti recapiti:

servizibiblioteca@coperarte.it

bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it

0766.590559

Con “Alza La Voce!” la lettura diventa un’esperienza condivisa, emozionante e arricchente: un’occasione preziosa per bambini e famiglie di scoprire il piacere dei libri e l’importanza della creatività.