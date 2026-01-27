TORNA anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno nella Tuscia: il Carnevale Vignavalle, la storica manifestazione che unisce i comuni di Vignanello e Vallerano in un grande evento di colori, musica e tradizione popolare.

Il Carnevale Vignavalle 2026 propone un ricco calendario di eventi che animeranno i due paesi fino al 17 febbraio, con sfilate di carri allegorici, mascherate, feste per bambini e momenti di convivialità, all’insegna della partecipazione e del divertimento per tutte le età.

I festeggiamenti hanno preso il via sabato scorso con il tradizionale Vegli­one di Carnevale, accompagnato dal DJ set di Matteo Petretti, presso Il Cantinone in Via Valle Maggiore 6 a Vignanello (inizio ore 20.30, cena ore 23.00).

L’apertura ufficiale del Carnevale è prevista per domenica 1° febbraio (ore 14.30) con la prima sfilata dei carri allegorici e delle mascherate, insieme alla figura simbolica de “Il Puccio, Re del Carnevale”, con partenza da Vallerano e arrivo a Vignanello. Le sfilate proseguiranno: domenica 8 febbraio (ore 14.30) – partenza da Vignanello, arrivo a Vallerano, domenica 15 febbraio (ore 14.30) – partenza da Vallerano, arrivo a Vignanello, martedì 17 febbraio (ore 14.30) – sfilata conclusiva e accensione del Puccio carnevalesco

Un appuntamento speciale è dedicato ai più piccoli giovedì 12 febbraio (Giovedì Grasso, ore 15.30) con la Festa per Bambini presso il Bocciodromo di Vignanello, con animazione, gonfiabili e merenda per tutti.

Il Carnevale Vignavalle rappresenta un momento di forte identità e collaborazione tra i due comuni, reso possibile grazie all’impegno delle associazioni, dei volontari e al patrocinio istituzionale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e mantenere vive le tradizioni carnevalesche locali. Per ulteriori informazioni: Alessandro – 339 8397494; Massimo – 329 2007094. Il Carnevale Vignavalle 2026 vi aspetta per vivere insieme settimane di allegria, creatività e condivisione.

