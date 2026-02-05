TARQUINIA - In occasione della sfilata dei gruppi mascherati prevista per martedì 17 febbraio (martedì grasso), il sindaco di Tarquinia ha disposto l'uscita anticipata di tutte le scuole presenti sul territorio comunale. Il provvedimento riguarda gli istituti pubblici e paritari ed è stato adottato per agevolare lo svolgimento delle iniziative legate al cittadino Carnevale. Nel dettaglio, l'ordinanza annuncio che le scuole dell'infanzia e le scuole primarie termineranno le lezioni alle ore 12, mentre le scuole secondarie di primo e secondo grado usciranno alle ore 13. La misura interessa l'intera rete scolastica comunale ed è limitata alla sola giornata di martedì 17 febbraio. La sfilata dei gruppi mascherati del 17 febbraio rappresenta il terzo appuntamento del Carnevale di Tarquinia 2026, dopo le date dell'8 e del 15 febbraio.