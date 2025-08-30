CIVITAVECCHIA – La stagione estiva della Lega Navale di Civitavecchia si conclude con un evento teatrale suggestivo e fuori dagli schemi. Stasera alle ore 21 la compagnia Blue In The Face porta in scena “Sirene”, un'imperdibile spettacolo scritto e diretto da Simone Luciani, che trasforma il mare in un palcoscenico naturale e coinvolge lo spettatore in un’esperienza immersiva e poetica. Una barca a remi diventa teatro galleggiante, mentre le onde fanno da scenografia viva e mutevole. Gli attori si muovono in acqua, nuotando attorno al pubblico, che viene proiettato al centro di una fiaba sospesa tra sogno e realtà.

La trama racconta di due marinai alla deriva, di una ricerca disperata e di un canto misterioso che arriva dal mare. Da quell’eco nasce una storia d’amore, un bacio salato come l’acqua e il ricordo di due popoli che si sono dimenticati a vicenda.

Accanto a Simone Luciani, sul palco – o meglio, tra le onde – ci saranno Matteo Tuscolano, Filippo Granati, Martina Crescentini, Flavia Pennesi, Dafne Lalli, Nico Lipparelli, Carlo Fasano e Francesco Camboni.

“Sirene” non è soltanto uno spettacolo, ma un viaggio sensoriale, un invito a lasciarsi trasportare dalla voce del mare e dalla forza evocativa del teatro. Un evento unico, perfetto per chiudere l’estate con la magia delle storie e il respiro profondo delle onde.

L’appuntamento è per stasera, sabato 30 agosto, alle ore 21, presso la sede della Lega Navale Italiana di Civitavecchia.