CIVITAVECCHIA – Torna “Seguendo la cometa”, il presepe vivente organizzato dalla Pro Loco - con la regia di Francesco Angeloni, coadiuvato da Antonio Biso - e sostenuto dalla Fondazione Cariciv e dalla Regione Lazio. Quest’anno però, a causa della chiusura al pubblico delle terme di Traiano, il presepe vivente sarà ospitato al parco Martiri delle Foibe - Uliveto - nelle giornate di sabato e domenica, dalle 17 alle 20 (ultimo ingresso), grazie alla collaborazione della società Le Terme della famiglia Ubertazzo che gestisce l’area verde insieme all’impresa Sacchetti.

Sette quadri, una trentina di figuranti ed attori, molti anche bambini, e la possibilità di entrare a gruppi per immergersi nella rappresentazione, tra emozioni e riflessioni.