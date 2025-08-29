SANTA MARINELLA - “Dove il Mare incontra la Terra” è il titolo della mostra d’arte di Michel Patrin in corso in questi giorni nella sala della Casina Trincia.

L’esposizione è parte del programma estivo della Biblioteca civica che ha preso il via a fine giugno e che proseguirà per il mese di settembre con altri interessanti appuntamenti.

«Siamo lieti di ospitare l’esposizione dell’artista francese presso la Casina Trincia, che si dimostra essere la sede ideale per le mostre d’arte e per le varie iniziative culturali che abbiamo organizzato durante l’anno», dice il sindaco Pietro Tidei.

Ad inaugurare la mostra è stato l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia.

«Invito cittadini e turisti a visitare la mostra di Miche Patrin, architetto che da anni frequenta la nostra città - afferma Vinaccia - l'artista ha tratto i soggetti per molte delle opere esposte proprio dal mare e dalla costa di Santa Marinella. I colori e le tecniche usate catturano l’attenzione dei visitatori, che ritrovano nei dipinti luoghi noti ed amati. Michel Patrin nei dipinti esposti alla Casina Trincia dimostra il suo legame con la città di Santa Marinella, dove è giunto la prima volta negli anni settanta con la moglie Laura e dove da allora ama tornare soprattutto durante la stagione invernale. È proprio dalla sua casa di Capolinaro, che Patrin riesce a trarre ispirazione. La costa rocciosa, le onde del mare in tempesta e la quiete del mare durante il tramonto si possono ritrovare nelle sue tele».

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico, dalle 18 e fino alle 22 nei giorni di sabato 30 e domenica 31 agosto.

