CIVITAVECCHIA – Un’esperienza inedita, capace di intrecciare fede, musica e narrazione per riscoprire la figura della patrona della città. È il cineconcerto "Ferma. Fermina raccontata dalle Capinere", in programma giovedì pomeriggio alle 18.30 nella suggestiva cornice della terrazza della Darsena Romana.

L'evento, promosso dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, rappresenta un importante momento di cultura e spiritualità all’interno delle celebrazioni per la santa patrona. Un progetto costruito in tappena due settimane, sotto la spinta del vescovo Gianrico Ruzza, che ha chiesto a Maria Letizia Beneduce di ideare una proposta innovativa.

«Abbiamo voluto creare qualcosa di assolutamente nuovo – spiega Beneduce – un cineconcerto che racconti la figura di Santa Fermina in un linguaggio accessibile alle nuove generazioni, parlando di speranza, bellezza e della donna come cardini fondamentali». La narrazione si sviluppa in due tempi: la prima parte è dedicata alle gesta di Santa Fermina, giovane martire cristiana, mentre la seconda racconta le storie della gente di mare, richiamando l’antica tradizione marittima di Civitavecchia. Il tutto attraverso un percorso musicale che spazia da Vivaldi a Bach, passando per l’aria di Maddalena in "Jesus Christ Superstar" e suggestioni contemporanee come Lucio Dalla. Tra le particolarità del progetto, il coinvolgimento delle Capinere – due madri e due figlie – che, in una dimensione familiare e intima, instaurano un dialogo generazionale per riscoprire il significato profondo della testimonianza di Santa Fermina.

«Con questo cineconcerto – afferma il vescovo Ruzza – vogliamo valorizzare le tradizioni, spiegando perché Santa Fermina è patrona della città, dei marittimi e dei naviganti. È importante investire sull’aspetto educativo e formativo, trasmettendo quei valori su cui costruire il futuro delle nostre comunità». L'iniziativa si inserisce all'interno del rinnovato percorso tracciato dall'Ufficio diocesano per i Beni Culturali, diretto da Rachele Giannini: «Siamo al terzo anno di un lavoro che mira a valorizzare i beni mobili e immobili ecclesiastici, ma anche a promuovere la cultura sacra come strumento di evangelizzazione al passo con i tempi».

Il cineconcerto si propone come un vero e proprio viaggio emotivo: la musica, le immagini e i racconti si fondono per stimolare nello spettatore un’immaginazione interiore, in cui ciascuno può dare un volto personale alla santa. Un evento che, ancor prima di andare in scena, è stato già richiesto anche ad Assisi, nel Chiostro della Basilica, per il prossimo 13 agosto.

Si esibiranno quindi Maria Letizia Beneduce e Margherita Dispensa ai violini, Eva Petrignani al violoncello, Fabiola Battaglini alla fisarmonica e la soprano Sara Cresta accompagnate, eccezionalmente, dalla voce narrante di Francesco Pio Petrignani.

