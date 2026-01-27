ALLUMIERE - Venerdì 30 gennaio, a partire dalle 19, l’associazione Rock & I Suoi Fratelli apre ufficialmente il tesseramento 2026. Si tratta di un appuntamento importante per la comunità musicale del territorio, che nel corso degli anni ha visto crescere una rete di gruppi, artisti e appassionati uniti dalla stessa passione.

Il tesseramento è un passaggio fondamentale per sostenere le attività dell’associazione, permettendo di portare avanti iniziative dedicate alla cultura musicale, alla promozione delle band emergenti e alla creazione di spazi di condivisione artistica.

Rock & I Suoi Fratelli, infatti, si distingue per il suo impegno nel valorizzare la produzione locale, favorendo incontri e collaborazioni tra realtà diverse e contribuendo a mantenere viva una scena musicale dinamica e inclusiva.

Nel corso della serata è prevista anche un’apericena, per la quale è possibile prenotare tramite i contatti indicati nel volantino.

Un’occasione conviviale per incontrare vecchi e nuovi soci, conoscere i progetti futuri e sostenere in modo concreto un’esperienza culturale che guarda al futuro senza perdere il legame con il territorio.

L’associazione invita tutti gli interessati a partecipare e ad aderire, contribuendo alla crescita di una piattaforma che negli anni si è dimostrata punto di riferimento per la musica e la socialità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA