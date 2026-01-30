CIVITAVECCHIA – La sala convegni della Fondazione Ca.Ri.Civ. ha ospitato ieri la presentazione del 35° Bollettino della Società Storica Civitavecchiese, dedicato alla ricostruzione della città dopo i violenti bombardamenti del 1943, un momento cruciale che ha profondamente segnato l’assetto urbano e il tessuto sociale del territorio.

Grande attenzione da parte dei presenti, curiosità e interesse nell’ascoltare i contenuti del volume, dal titolo “Civitavecchia risorge dalle rovine della guerra”. «Pagine – ha sottolineato il vicesindaco Stefania Tinti – che raccolgono una puntuale testimonianza di quel periodo operoso, che vuole dare un nuovo volto alla nostra città, distrutta dalla guerra. Grazie al magistrale lavoro di Claudia Tisselli ed ai preziosi contributi di Alessandro Bisozzi, Carmine Costanzo, Riccardo Razzano, Enrico Ciancarini e Francesco Cristini».

«La pubblicazione - ha spiegato la presidente della Società Storica Civitavecchiese Claudia Tisselli - analizza parte del complesso processo di rinascita della città nel secondo dopoguerra, offrendo una lettura integrata che unisce la dimensione urbanistica alle trasformazioni del tessuto urbano e sociale. Attraverso documenti d’archivio, fotografie storiche e contributi, il bollettino ricostruisce le scelte progettuali, le emergenze sociali e le visioni che hanno guidato la ricostruzione, delineando l’eredità ancora visibile nel paesaggio contemporaneo».

Il presidente Gaetano Starace e la presidente onoraria della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, nel ricordare l’importanza di questi documenti, hanno confermato il pieno sostegno alla Società Storica nel pubblicare questi documenti preziosi.