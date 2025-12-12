CIVITAVECCHIA – Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Note di Natale”, il concerto di beneficenza organizzato dall’associazione culturale musicale “Filarmonica di Civitavecchia” giunto alla sua XIV edizione e promosso in sostegno della Fondazione Telethon. L’evento si terrà domani pomeriggio, 13 dicembre alle ore 18, presso la chiesa di San Francesco di Paola, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica e della solidarietà.

Ad impreziosire il programma saranno tre realtà musicali di grande qualità.

Il Coro della Filarmonica, diretto dal Maestro Riccardo Schioppa, L’Ensemble “Clarinettiamo” del Liceo Musicale di Civitavecchia, guidato dal maestro Maria Teresa Sarraconi, e Il “Coro in Maschera” di Ariccia, diretto dal maestro Fabrizio Menicocci.

«La manifestazione - come ricordato dalla Filarmonica - ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare: un invito alla partecipazione non solo per vivere un momento musicale di alto livello, ma anche per contribuire a un importante progetto di solidarietà. L’ingresso è libero. Le donazioni raccolte durante la serata saranno interamente devolute a Telethon».

