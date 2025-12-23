CIVITELLA D’AGLIANO - Valorizzare i prodotti locali, raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze e creare occasioni reali di incontro attorno alla cultura del vino e del cibo. È questo l’obiettivo di “Nelle Terre del Grechetto – II edizione Winter”, in programma sabato 27 e domenica 28 dicembre nella suggestiva cornice della Torre Monaldesca di Civitella d’Agliano, tra spazi interni, cortile e sale adiacenti. L’evento mette al centro il Grechetto, vitigno identitario del territorio, protagonista di un percorso di degustazione che coinvolge venti cantine produttrici, affiancato da altre eccellenze agroalimentari locali. Un’iniziativa che unisce promozione enogastronomica, approfondimento culturale e momenti di socialità, pensata per residenti e visitatori. Il programma, con il coordinamento di Carlo Zucchetti, prende il via sabato 27 dicembre alle 19 con l’apertura ufficiale dell’evento e l’avvio delle degustazioni, che permetteranno al pubblico di conoscere e assaggiare le diverse espressioni del Grechetto grazie al lavoro delle cantine presenti. Nel corso della serata è previsto anche un punto di ristoro con piatto unico, oltre al servizio dei sommelier. La giornata prevede il concerto dei Diapason alle 21, con un repertorio cantautorale capace di attraversare tradizione e contemporaneità. La Torre resterà aperta alle visite fino alle 24.00, con la possibilità di ammirare anche la mostra delle creazioni artistiche realizzate dai bambini della scuola di Civitella d’Agliano. La giornata di domenica 28 dicembre si apre alle 10 con “Colazione con l’autore”, un momento di incontro e dialogo che vedrà protagonista Valentina Cebeni in conversazione con Alessandra Sabbatini, accompagnate da intermezzi musicali al flauto di Aurora Ruspantini. A seguire, alle 12, spazio al tema dell’olio extravergine con l’incontro “Olio e Grechetto”, dedicato alla degustazione di olio novello in abbinamento al vino, con la partecipazione del professor Bruno Cirica, agronomo ed esperto assaggiatore di olio d’oliva. Nel pomeriggio, alle 17, l’approfondimento “Ci vuole scienza, ci vuol costanza, ad invecchiare senza maturità” affronterà il tema della longevità del Grechetto, con una degustazione guidata condotta da Alessandra Piubello. Eventi di questo tipo valorizzano i prodotti locali e allo stesso tempo rafforzano il legame tra le persone, la cultura e il lavoro che sta dietro a queste eccellenze. “Nelle Terre del Grechetto – Winter” è promossa con il contributo della Regione Lazio, di Arsial e del progetto Le Vie del Giubileo, con il patrocinio del Comune di Civitella d’Agliano. Collaborano all’iniziativa la Pro Loco Civitella d’Agliano, il Comitato Festeggiamenti San Gorgonio, la Fisar e l’associazione culturale La Festa delle Medie.