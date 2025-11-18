CIVITAVECCHIA – In occasione della settimana dedicata al programma Nati per Leggere, il presidio NpL di Civitavecchia organizza l’iniziativa “Andiamo dritti alle storie”, composta da due incontri di lettura condivisa rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori.

Il primo appuntamento, intitolato “Leggimi… perché mi piace”, si svolgerà venerdì 21 novembre alle ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi, in piazza Calamatta 18. L’incontro sarà curato dai Volontari NpL di Civitavecchia.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dall’assessore alla Cultura Stefania Tinti. «Nati per Leggere – ha infatti commentato – è un progetto prezioso, capace di avvicinare i più piccoli al mondo dei libri in modo naturale e affettuoso. Sostenere questi momenti significa investire nella crescita culturale ed emotiva delle nuove generazioni, ma anche rafforzare il ruolo della lettura come occasione di relazione e condivisione all’interno delle famiglie».