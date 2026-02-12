SORIANO NEL CIMINO - Il fascino millenario della pietra che si fa storia approda sui Cimini. Sabato 21 febbraio, alle ore 16,30, la biblioteca comunale diventerà il palcoscenico di un viaggio a ritroso nel tempo con la presentazione del volume: “Monumenti rupestri etruschi e romani in Etruria meridionale”. L’Etruria meridionale è un museo a cielo aperto, dove il tufo e le rocce vulcaniche custodiscono i segreti di civiltà passate. Il libro protagonista dell'incontro offre una panoramica dettagliata su questo patrimonio archeologico unico, analizzando le testimonianze rupestri che caratterizzano il nostro territorio: dalle necropoli scavate nella roccia alle opere ingegneristiche romane. L'evento non è solo una presentazione editoriale, ma un’opportunità di confronto per cittadini, studiosi e appassionati. Partecipare significa approfondire la conoscenza delle radici storiche locali; riscoprire luoghi iconici e angoli meno noti che hanno segnato secoli di civiltà; valorizzare l'identità di un territorio che continua a stupire per la sua ricchezza culturale.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia guardare al paesaggio che ci circonda con occhi nuovi, consapevoli della grandezza che la storia ha saputo scolpire nelle nostre terre. L’Ingresso è libero e gratuito.

