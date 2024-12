BOMARZO - Il Sacro Bosco di Bomarzo, noto per le sue sculture enigmatiche e la sua atmosfera suggestiva, è diventato lo scenario perfetto per un incontro straordinario tra Monica Bellucci e il visionario regista Tim Burton. Il grande maestro del cinema ha scelto proprio questo luogo unico per realizzare uno shooting esclusivo per Vogue Italia, dove l'attrice ha incarnato una misteriosa "regina della notte" circondata da creature fantastiche. Non è la prima volta che Tim Burton visita il Sacro Bosco, ma questa occasione ha assunto un significato speciale. Tornato per la prima volta come fotografo, Burton ha voluto catturare l’essenza gotica e surreale del luogo, che lui stesso ha definito "perfetto" per il suo progetto. Il regista ha saputo fondere la sua estetica gotico-romantica con le sculture mostruose del parco, creando un connubio tra il weird e il romantico, elementi chiave del suo stile cinematografico. Tra le creature mitologiche e le statue inquietanti del bosco, Monica Bellucci è stata immortalata in versione regale.

L’attrice ha incarnato una figura misteriosa e affascinante, che si muoveva tra le ombre del bosco come una vera regina della notte, trasformando l’intero parco in un regno incantato. Ogni scatto ha catturato l’essenza di questo mondo onirico, dove la realtà e la fantasia si intrecciano in modo spettacolare.

La famiglia Bettini, proprietaria e custode del Sacro Bosco, ha espresso grande orgoglio per aver ospitato un evento così prestigioso. «È stato un onore accogliere il grande regista americano Tim Burton e l’attrice Monica Bellucci», ha dichiarato la famiglia in una nota. «Ancora più emozionante vedere i bellissimi scatti che sono stati realizzati».

L’incontro tra l’immaginazione senza confini di Burton e la bellezza eterea di Bellucci ha reso questo shooting un evento memorabile, capace di valorizzare ulteriormente il fascino misterioso e immortale del Sacro Bosco di Bomarzo.