“Spiegare il colore”, la recente opera realizzata dal viterbese Fabio Fasanari, da tutti conosciuto come Faziarte, è candidata come Miglior Murale del Mondo 2025 dall'associazione internazionale Street Art Cities. Il murale è stato ufficialmente candidato il primo gennaio dall'associazione internazionale Street Art Cities, realtà che all'inizio di ogni anno candida i migliori murales realizzati nel mondo nell'anno appena passato. La votazione per eleggere il “Best Mural of the World” è pubblica ed è aperta fino a sabato 31 gennaio . I primi di febbraio verrà eletto il vincitore. Un'opera di 18 x 9 metri, un'immagine semplice ma potente, un mimo in bianco e nero, rigido, immobile, simbolo di un mondo adulto spesso spento e condizionato, viene toccato da un bambino che gli “macchia” il volto con il colore. Quel gesto spontaneo trasforma tutto: un pennello innocente diventa un'arma capace di abbattere barriere, paure e pregiudizi che costruiamo crescendo.

«L'opera – spiega l'artista viterbese - nasce da una richiesta del sindaco di Blera che desiderava un murale capace di rappresentare la luce che i bambini portano nella vita degli adulti. Osservando la forma del muro, come un grande sipario, è nato il concetto, accompagnato da un verso dei Måneskin che ha acceso l'immagine: “…spiegare cosa è il colore a chi vede in bianco e nero”. “Spiegare il Colore” è dedicato a Daniel, un bambino conosciuto all'ospedale Gemelli di Roma, che ha ispirato la figura del bambino nel murale e che è venuto a mancare durante la realizzazione dell'opera. La sua presenza, oggi, vive in ogni pennellata. Il volto adulto è invece la nota ballerina Giulia Stabile».

Il murale è stato realizzato da Faziarte di fronte alla futura scuola dell'infanzia ed è stato accolto con grande affetto dalla comunità locale. «Il murale realizzato dal nostro concittadino Fabio Fasanari parla di bambini, di sguardi e di umanità – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini - Un'opera molto bella, realizzata da un artista che conosciamo molto bene per la bravura e la professionalità. La storia racchiusa in quell'immagine, “Spiegare il Colore”, va ben oltre il valore artistico e tocca il cuore di ognuno. Per questo rivolto un invito ai viterbesi affinché possano sostenere con il loro voto l'opera di Fabio, il cui valore è rappresentato da un messaggio importante e da una bellissima dedica».

«Quello che abbiamo creato con Giulia e Daniel nel backstage è stato molto forte - aggiunge Fabio Fasanari -. Ho avuto l'opportunità di vedere con i miei occhi il bene che fa il reparto dell'ospedale Gemelli alle famiglie con situazioni come quelle di Daniel. Spero tanto di aver restituito un po' di magia a tutti coloro che avranno modo di vedere la mia opera. Vederla oggi candidata come miglior murale del mondo mi rende soddisfatto dell'impegno che metto nel mio lavoro, ma soprattutto mi rende felice, in particolar modo per la famiglia di Daniel».