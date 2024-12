CIVITA CASTELLANA - L’amministrazione comunale comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi, 12 settembre, e dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile nel Lazio, il concerto della cantante Noemi previsto per domani sera è stato spostato a mercoledì 25 settembre alle ore 21,30, sempre in piazza Matteotti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA