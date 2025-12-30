CIVITAVECCHIA – Al Teatro Traiano, la sera del 26 dicembre, Magia di Natale ha confermato di essere molto più di uno spettacolo: è stato un rito collettivo, un momento di condivisione autentica capace di trasformare la musica in dono e il teatro in casa comune. Il progetto ideato, scritto e diretto da Maria Letizia Beneduce si inserisce nel solco dei tradizionali concerti gratuiti natalizi offerti alla cittadinanza dalla Fondazione Ca.Ri.Civ., ma quest'anno riesce ad andare oltre la semplice formula del concerto, costruendo un vero racconto emozionale. Magia di Natale, andato in scena il 26 dicembre al Teatro Traiano, si conferma uno di quegli appuntamenti capaci di trasformare il concerto natalizio in un’esperienza scenica compiuta. Ideato e diretto da Maria Letizia Beneduce, lo spettacolo costruisce un racconto musicale che non si limita a evocare l’atmosfera delle feste, ma ne indaga il senso più profondo: la dimensione collettiva, il bisogno di ascolto, la memoria condivisa. La regia sceglie la strada dell’equilibrio, evitando l’eccesso celebrativo e puntando su una narrazione fluida, in cui i diversi linguaggi – musica corale, strumenti tradizionali, brass, percussioni e suggestioni visive – dialogano senza mai sovrapporsi in modo ridondante. Il risultato è una partitura scenica che procede per quadri, ciascuno con una propria identità, ma parte di un disegno unitario ben riconoscibile. Elemento centrale è il Coro Epikanten, diretto con precisione e sensibilità da Valerio Giannella e Valentina Bidolli, che funge da vero e proprio filo conduttore emotivo. Le voci accompagnano lo spettatore in un percorso che alterna intimità e solennità, trovando un contrappunto efficace nella City of Rome Pipe Band, capace di introdurre sonorità più marcate e di forte impatto. Le percussioni di Martina Granata e Riccardo Mostarda aggiungono ritmo e dinamica, mentre il Brass Side Story Quintet amplia il respiro dello spettacolo con soluzioni sonore brillanti e contemporanee. Particolarmente riusciti i momenti in cui la musica dialoga con strumenti dal forte valore simbolico, come le arpe di Augusta Giraldi e Giulia Bigioni o la zampogna e la cornamusa di Alessandro Mazziotti, che riportano il racconto a una dimensione più arcaica e popolare. Le Capinere si inseriscono con discrezione, contribuendo a un tessuto sonoro stratificato ma mai caotico. La scenografia digitale e grafica, curata da Patrizia Fiorucci, non è semplice cornice, ma parte attiva della drammaturgia visiva: immagini e colori accompagnano il fluire musicale senza distrarre, rafforzando piuttosto l’immaginario evocato. Sul piano tecnico, il lavoro audio e luci sostiene con efficacia l’impianto dello spettacolo, garantendo uniformità e chiarezza anche nei passaggi più complessi. Magia di Natale riesce così a distinguersi all’interno della tradizione dei concerti natalizi cittadini: non un evento rituale ripetuto per consuetudine, ma un progetto che rinnova ogni anno il proprio senso, affidandosi alla forza della musica e a una regia consapevole. Uno spettacolo che non chiede soltanto di essere ascoltato, ma di essere vissuto, confermando il Teatro Traiano come luogo privilegiato di incontro tra comunità e cultura.

A.G.