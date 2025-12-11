CIVITAVECCHIA – Una favola sonora, un concerto rappresentato, ma soprattutto un regalo di Natale alla città. Il 26 dicembre alle 20,30, infatti, si accenderanno i riflettori sul palco del teatro Traiano per lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Maria Letizia Beneduce, prodotto dalla Capinere e fortemente voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il sostegno dell’amministrazione comunale. Una “Magia di Natale”, come recita il titolo, che vuole idealmente chiudere i tre giorni di feste familiari a teatro, celebrando la bellezza e la cultura.

«Questo progetto è una favola sonora di Natale - ha spiegato Beneduce - “Christmas sound story”, un racconto emozionante fatto di note musicali dove i quattro elementi di Madre Natura acqua, fuoco, aria e terra richiamano, ciascuno con la propria voce, le rispettive costellazioni dello zodiaco, per partecipare ad un evento straordinario: accogliere quell’amore primario che da sempre tiene in equilibrio il mistero del cielo e della terra». Cinque personaggi saranno protagonisti della storia e si presenteranno al pubblico attraverso la musica con organici strumentali ben distinti, con il fine di rappresentare la voce sonora dei quattro elementi. Il sipario si aprirà su Madre Natura rappresentata dal coro Epikanten diretto da Valerio Giannella e sul palco con ben 50 elementi tutti di Civitavecchia. Il coro sarà accompagnato dagli strumenti di acqua (arpe con Augusta Giraldi e Giulia Bigioni), fuoco con la Brass Side Story Quintet e percussioni con Riccardo Mostarda e Martina Granata, aria con le Capinere e terra con Alessandro Mazziotti alla zampogna e le cornamuse scozzesi del City of Rome Pipe Band. Gruppo, questo, che sarà protagonista anche di una esibizione fuori il Traiano prima dello spettacolo, anche per chi non riuscirà ad assistere alla favola sonora. «Tutti gli artisti, con la loro interpretazione musicale, ci racconteranno - ha aggiunto Beneduce - in maniera molto originale, in un canto all’unisono con la complicità del cielo e delle stelle dello zodiaco, da dove nasce la magia del Natale».

La data del 26 dicembre non è stata scelta casualmente, ma proprio per «concludere il ciclo natalizio familiare» hanno ribadito Beneduce, Fondazione e Comune. E nonostante la data, saranno ben 80 gli artisti sul palco «grazie ai tecnici del Traiano e al personale della Fondazione - ha spiegato il presidente onorario Gabriella Sarracco - per aver permesso tutto questo. Un modo per continuare a stare insieme, a teatro, in bellezza». «Un regalo alla città - ha aggiunto il presidente Gaetano Starace - sarebbe stato impossibile realizzarlo senza l’impegno di questi artisti. Civitavecchia dimostra ancora una volta quanto di prezioso ha a disposizione».

«Uno spettacolo che si preannuncia grandioso - ha concluso il vicesindaco Stefania Tinti - garantendo magia ed un’atmosfera che nulla ha da invidiare alle grandi città».

I coupon per l’ingresso saranno disponibili il 18 e 19 dicembre, dalle 10 alle 12,30, presso il teatro Traiano.

