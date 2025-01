C’è anche un’eccellenza della Tuscia tra i protagonisti di “M. Il figlio del secolo”. Nella miniserie in onda su Sky che sta riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica, tratta dal bestseller di Antonio Scurati, figura infatti anche il lavoro di alto artigianato realizzato da Futurlegno, l’impresa di casa Cna guidata da Marco Poleggi e Claudio Dell’Otto.

“M. Il figlio del secolo” è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment. Ed è stata proprio quest’ultima a contattare l’impresa di Canepina, che non è nuova a questo genere di collaborazioni. «Alcuni anni fa – dice Poleggi – eravamo infatti stati chiamati da un’altra produzione per realizzare alcune incisioni laser su pannelli e targhe».

E adesso la loro professionalità è al servizio di quella che sta già diventando una serie cult. «Stavolta a rivolgersi a noi è stata The Apartment: gli serviva un lavoro di precisione, dovevano infatti riprodurre l’orologio del Parlamento italiano, le cui lancette sono molto particolari, traforate. Ci hanno chiesto se saremmo riusciti a fare questa sorta di ricamo sul legno, quindi lo abbiamo progettato e realizzato con il nostro macchinario laser. È stata una sfida: ci siamo riusciti e siamo soddisfattissimi. Ci hanno fatto un mare di complimenti».

La riproduzione è stata infatti accuratissima e sarà dunque in bella mostra durante il discorso di Mussolini al Parlamento. «Siamo orgogliosi di avere un’eccellenza come Futurlegno tra i nostri associati – commenta il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi – se hanno scelto proprio loro vuol dire che l’apprezzamento per ciò che riescono a fare è andato ben oltre i confini della Tuscia».

«Siamo soddisfattissimi – conclude Poleggi – collaborare con queste realtà non capita tutti i giorni. Parliamo di una serie seguitissima che va su Sky e per un lavoro così particolare in tutta Italia hanno voluto contattare proprio noi».