CIVITAVECCHIA – Non solo la giovane violista civitavecchiese Camilla Crisostomi. Ma anche il professor Lorenzo Amoroso, da quattro anni docente di percussioni presso il Liceo Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia, è stato protagonista l’altra sera all’arena di Verone, in occasione della grande serata dedicata al maestro Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita.
L’evento sarà trasmesso prossimamente, in prima serata su Canale 5. Amoroso, civitavecchiese ormai d’adozione, ha partecipato come timpanista – prima parte della sezione delle percussioni – nell’Orchestra Fondazione Pavarotti.