«L’Expo 2025 di Osaka si illumina con la bellezza e la storia della Tuscia, grazie all’esposizione di capolavori unici che testimoniano la ricchezza culturale del nostro territorio. Tra questi, la statua del Cristo Giustiniani di Michelangelo Buonarroti, proveniente dal monastero di San Vincenzo a Bassano Romano, sta catturando l’attenzione di migliaia di visitatori presso il Padiglione Italia».

Lo sottolinea la consigliera Luisa Ciambella (Per il Bene comune) che osserva che «le immagini dell’inaugurazione dello spazio dedicato alla Regione Lazio mostrano la reazione entusiasta del pubblico, offrendo una vetrina internazionale non solo per le eccellenze storiche e culturali della regione, ma soprattutto per i tesori custoditi nella Tuscia».

«L’esposizione a Osaka - prosegue Ciambella - include anche reperti Etruschi provenienti dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a testimonianza del ruolo centrale della Tuscia nel panorama culturale regionale e nazionale. Grazie al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’assessore alla cultura, Simona Baldassarre, la Tuscia è protagonista all'Expo 2025 di Osaka. Un riconoscimento alle nostre eccellenze - conclude -ma soprattutto un’opportunità straordinaria per far conoscere al mondo il patrimonio millenario di questa terra».