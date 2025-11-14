VITORCHIANO - Le installazioni e le opere d'arte dell'artista internazionale Francisco Cordoba saranno protagoniste del "Natale in arte: Echi di Pace nel borgo sospeso" che animerà il comune di Vitorchiano, dal 5 dicembre all'8 gennaio. L'artista effettuerà anche delle performance ed estemporanee pittoriche nel Complesso S. Agnese, nella Torre Comunale e Sala Consiliare e le mura medievali esterne all'antico borgo di Vitorchiano. La finalità progettuale di Eipaa (dipartimento eventi culturali) e quella dell'artista è quella di coinvolgere e sensibilizzare le persone a ogni forma culturale e artistica con un "messaggio di pace universale".

L'artista, originario del Costa Rica, vive e lavora a Roma da 15 anni e la sua galleria si trova nel rione Monti. Nel 2009 ha coperto, per la prima volta nella storia, il complesso ospedaliero Policlinico Umberto I di Roma, di fiocchi giganti per la lotta contro l’aids e, a giugno 2011, un suo mural gigante (8x24m) è stato allestito alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sempre per la lotta all’aids. Insieme all’Associazione Culturale utopia di cui è fondatore, si può elencare l’allestimento e organizzazione di più di 70 esposizioni personali e collettive di altri artisti (dal ’94 a oggi) e l’organizzazione di incontri di poesia come impegno culturale attivo, teso anche alla promozione delle opere di altri artisti. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive a carattere nazionale e anche locale in diverse Regioni Italiane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA