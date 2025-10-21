SORIANO NEL CIMINO - Con un notevole successo di visitatori, l'evento Alacris Civitas con le sue scene di vita quotidiana medievale e rinascimentale al mattino e la grande cottura e distribuzione di caldarroste in piazza al pomeriggio ha concluso l'edizione numero 58 della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, la grande manifestazione storico-rievocativa che per tre settimane ha animato la cittadina con una serie di eventi capaci di riscuotere un'elevata partecipazione di pubblico. Le ottimali condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il mese di ottobre 2025 hanno ulteriormente favorito la riuscita della festa.

Dal Palio delle Contrade (vinto quest'anno dal Rione Rocca) al Corteo Storico, dal Convivium Secretum (per la prima volta con doppia serata) al Premio Vojola d'Oro (assegnato a due realtà del territorio come Tenuta Sant'Egidio e Baita La Faggeta), dalla rievocazione "Soriano tra storia e leggenda" (con la partecipazione di Gianluca Foresi) al Premio Nazionale del Libro Storico "Fidelitas" (assegnato al professor Amedeo Feniello) fino a tutti gli altri appuntamenti tradizionali e culturali del ricco programma, Soriano è stata ancora una volta protagonista di un evento sempre più attrattivo. «Si conclude un'altra edizione positiva della nostra festa - commenta Antonio Tempesta, presidente dell'Ente Sagra delle Castagne, che organizza l'evento in stretta collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino e le realtà e associazioni locali - Non solo per le manifestazioni in abiti storici organizzate dalle quattro contrade, sempre coinvolgenti e di elevata qualità, ma anche per il programma culturale e popolare. La Sagra delle Castagne è un appuntamento di rilevanza nazionale e un vanto per tutta la Tuscia, oltre che un importante motore di attrazione turistica, frutto del profondo lavoro di promozione e valorizzazione portato avanti da anni, a vantaggio non solo di Soriano ma dell'intero territorio cimino». L'evento ha riscosso una notevole risonanza mediatica, attirando l'attenzione di Canale 5 e di Rai Italia, il canale televisivo per gli italiani all'estero, la cui troupe ha trascorso a Soriano tutta la giornata conclusiva. «La Sagra delle Castagne non è una semplice festa: è un’esperienza immersiva - aggiunge Tempesta - Un viaggio nel tempo e nei sapori che ogni anno trasforma il borgo in un palcoscenico a cielo aperto, è l’anima di Soriano che si veste di storia, profuma di tradizione e accoglie il mondo con il calore della sua comunità. Come sempre, grazie al sindaco Roberto Camilli e all'amministrazione comunale per l'insostituibile collaborazione e vicinanza, ai presidenti di contrada e ai contradaioli per l'intenso impegno durato oltre un mese, a tutte le associazioni locali, alla Pro Loco, quindi ai ragazzi del Cost sempre garanti di ospitalità e sicurezza, Sam, Associazione Terzo Millennio, Avis, Sate, Croce Rossa Italiana, Polizia Locale e Carabinieri che hanno garantito il funzionamento e lo svolgimento della festa in piena sicurezza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA