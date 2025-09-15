CIVITAVECCHIA – La Filarmonica di Civitavecchia apre anche quest’anno le audizioni per il reclutamento di nuove voci maschili di età compresa tra i 25 ed i 60 anni.

I requisiti richiesti sono intonazione, impegno, presenza alle prove e disponibilità nel partecipare alle diverse attività del coro (concerti, concorsi, masterclass).

Queste le date stabilite per le audizioni:

Oggi e lunedì 22 settembre ore 21.30 presso la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte; venerdì 19 e venerdì 26 presso la Sala Giovanni Paolo II (Cattedrale di Civitavecchia).

Le candidature possono avvenire con diverse modalità:

- sul sito www.filarmonicadicivitavecchia.com

-sul profilo Instagram Filarmonica di Civitavecchia

-via mail all’indirizzo filarmonicacivitavecchia@gmail.com

-tramite messaggio Whatsapp al numero 328-0259678.