CIVITAVECCHIA – Giovedì 23 ottobre, alle ore 14:30 presso lo spazio Roma Lazio Film Commission, all’Auditorium Parco della Musica Roma, grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio film Commission, l’International Tour Film Fest celebra la propria presenza alla Festa del Cinema di Roma con la prestigiosa cerimonia di consegna degli ITFF Roma Cinema Award.

Questa importante iniziativa presentata dal Presidente Piero Pacchiarotti e dal Direttore Artistico Antonio Flamini, vuole valorizzare e riconoscere il talento di artisti e personalità che contribuiscono al panorama cinematografico italiano contemporaneo.

I protagonisti che riceveranno l’ITFF Roma Cinema Award in questa sua prima edizione sono:

Andrea Roncato, interprete versatile e molto amato dal pubblico, premiato per la sua interpretazione nel Film “II Film della Follia"

Lidia Vitale, attrice dallo stile intenso e raffinato, premiata per la sua interpretazione nella Serie TV “Mrs playmen"

Pierluigi Gigante, figura emergente dal percorso artistico stimolante, premiato per la sua interpretazione nel Film “II Falsario"

Anna Ferraioli Ravel, attrice dallo charme internazionale e dal talento riconosciuto, premiata per la sua interpretazione nel Film “5 secondi" di Paolo Virzì

Fabrizio Corallo, regista e produttore che ha saputo farsi largo con opere originali e progetti innovativi, premiato per la regia del Documentario “le Mille Luci di Antonello Falqui"

Pappi Corsicato, noto per il suo contributo al cinema d’autore, premiato in occasione della presentazione in prima mondiale, a questa 20^ edizione della Festa del Cinema della sua opera prima restaurata “Libera"

Vincent Riotta, per la sua intensa carriera, esempio di eccellenza artistica e culturale.

L’evento si configura come la prima edizione di un momento di grande rilievo culturale, capace di mettere in luce la qualità e la varietà del cinema italiano contemporaneo, celebrando al contempo la Festa del Cinema di Roma, appuntamento imprescindibile per addetti ai lavori e appassionati che punta a diventare appuntamento fisso nel tempo.

L’International Tour Film Festival conferma così la sua missione nel promuovere e sostenere la valorizzazione del cinema e dei suoi protagonisti, offrendo una vetrina di prestigio in una delle kermesse cinematografiche più importanti del Paese.