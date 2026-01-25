CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la tredicesima edizione di "Insieme" rassegna a favore di Agop Onlus e La Lampada Blu organizzata da “Il Mosaico un popolo di artisti” per la direzione artistica di Giulio Castello. Lo spettacolo si terrà presso il teatro Traiano venerdì 30 gennaio alle 21. Ospiti "I Carta Bianca" in "Anche meno": un tormentone che ormai fa parte del nostro linguaggio e che racchiude in se la necessità di smorzare i toni ed alleggerire i carichi allo stremo in ogni argomentazione. Questo il fil rouge che guiderà Daniele Graziani e Lucio Dal Maso insieme a Sara Santostasi nel viaggio di quadri esilaranti sulle contraddizioni che viviamo ogni giorno, estremizzando le incoerenze che diventeranno il preteso per riderci su. E proprio questo sarà il tema centrale dello spettacolo: la ricerca di una serenità che può essere raggiunta prendendosi un po’ meno sul serio. Con la loro rivista I Carta Bianca utilizzeranno l'unica medicina questa società distratta imperterrita a spingere sull'apparenza e il superfluo: la risata.

«Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale – spiega Castello - alle aziende che hanno contribuito, alla DM Production, allo staff, foto e riprese video, ai tecnici del teatro, ai Vigili del fuoco, ai volontari Anps ed a tutti coloro che collaboreranno alla realizzazione di questa edizione, presentata da Nicoletta Scirè».

Per prenotazioni info: 333 6709020 e 392 8044288; a disposizione anche giovedì 29 e venerdì 30 presso il teatro Traiano dalle 16,30 alle 19.

©RIPRODUZIONE RISERVATA